Lech-Zürs Tourismus GmbH
企業概要
レッヒ・ツュルスは、オーストリア西部にあるフォアアールベルク州の中央に位置する村で、アールベルク地区は「BEST OF THE ALPS」に選ばれた12のリゾート地の1つでもあります。スキーエリアには全長総計305kmのスキーコース、200km以上のパウダーランコースがあり、世界屈指のスキーリゾートとしても知られています。
レッヒ・ツュルスは、オーストリア西部にあるフォアアールベルク州の中央に位置する村で、アールベルク地区は「BEST OF THE ALPS」に選ばれた12のリゾート地の1つでもあります。スキーエリアには全長総計305kmのスキーコース、200km以上のパウダーランコースがあり、世界屈指のスキーリゾートとしても知られています。
ハイキングエリアは標高1,500～2,500m付近に広がっています。レッヒ・ツュルスでは、スキー、ハイキング、ゴルフはもちろん、料理なども堪能できます。また、山岳地域の宿泊施設や村内の高級ホテルなど、それぞれにマッチした「Private Luxury Moment」を楽しめます。
コンタクト
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本社
Lech-Zürs Tourismus GmbH
Dorf 2
6764 Lech am Arlberg
オ－ストリア
6764 Lech am Arlberg
オ－ストリア