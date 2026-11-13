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MANN+HUMMEL Vokes-Air GmbH

企業概要
ロゴ

MANN+HUMMELグループの傘下企業であるMANN+HUMMEL VOKES AIR GmbHは、40年以上にわたり手術室用層流システムの開発に携わっています。

業種

コンタクト

コンタクト

本社

MANN+HUMMEL Vokes-Air GmbH
IZ NÖ-Süd Straße 2a Obj. M/39II
2351 Wiener Neudorf
オ－ストリア
+432236 3181 630
medical.at-vd@mann-hummel.com
https://airfiltration.mann-hummel.com/en.html
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