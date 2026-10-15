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MARK Metallwarenfabrik GmbH

企業概要
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MARKは、100年以上にわたる経験を蓄積し、現在は金属成形技術分野の世界有数の企業の1つに数えられています。

業種

コンタクト

コンタクト

本社

MARK Metallwarenfabrik GmbH
Gleinkerau 23
4582 Spital am Pyhrn
オ－ストリア
+43756380020
+4375638002700
info@mark.at
http://www.mark.at
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