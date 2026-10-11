Münzer Bioindustrie GmbH
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本社
Münzer Bioindustrie GmbH
Untergroßau 207
8261 Sinabelkirchen
オ－ストリア
8261 Sinabelkirchen
オ－ストリア
Münzer Bioindustrie GmbH
Uferstraße 12, Ölhafen Lobau
1220 Wien
オ－ストリア
1220 Wien
オ－ストリア
企業情報
企業情報
Münzer Bioindustrieは、オーストリアに本社を置くオーナー経営の企業グループです。液体廃棄物の処理をはじめ、バイオディーゼル製造に向けた使用済み食用油の回収・再利用、産業設備の洗浄、さらにケーブルや電子廃棄物のリサイクルまで、幅広い事業を手がけています。1991年創業のファミリー企業で、現在ではヨーロッパ有数の使用済み食用油の回収・取扱企業へと成長しました。ウィーンのローバウ石油港では、オーストリア国内最大規模のバイオディーゼル製造施設を運営しています。同社が特に力を入れているのは、交通・輸送分野における脱炭素化の推進です。現在は3大陸で800人以上の従業員が働いており、2024/25年度の売上高は3億6,000万ユーロ超に上ります。
ビジネス・チャンス
Münzerでは現在、使用済み食用油の回収に関して、新たなパートナー企業や協力先からのお問い合わせをお待ちしています。循環型経済の分野で事業を展開する企業として、使用済み食用油を持続可能なバイオディーゼルへと再利用し、交通分野の脱炭素化にも貢献しています。
ビジネス・チャンス
廃棄物からエネルギーへ
Münzerでは現在、使用済み食用油の回収に関して、新たなパートナー企業や協力先からのお問い合わせをお待ちしています。循環型経済の分野で事業を展開する企業として、使用済み食用油を持続可能なバイオディーゼルへと再利用し、交通分野の脱炭素化にも貢献しています。
また、先進的な原料分野における新たな協業にも高い関心を寄せており、廃棄物や原料の回収・供給に関わる企業との交流や連携を歓迎しています。