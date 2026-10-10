Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
企業概要
オーストリア管理銀行（OeKB）は、オーストリアの公的な輸出信用機関（Export Credit Agency、ECA）で、オーストリアの輸出および対外投資促進を支援しています。
オーストリア管理銀行（OeKB）は、オーストリアの公的な輸出信用機関（Export Credit Agency、ECA）で、オーストリアの輸出および対外投資促進を支援しています。
オーストリア管理銀行（OeKB）は、オーストリアの投資財をご購入いただくために、非常に魅力的な金利の長期的な助成プログラムを提供しています。こちらをご活用いただければ、非常に有利な長期ローンでオーストリアのテクノロジーと高品質を組み合わせた魅力的なパッケージを手にすることが可能になります。また、オーストリア企業がオーストリア国外に投資したい場合、つまり会社の設立、企業への参加、オーストリア国外の子会社に準株式投融資を行おうとする場合などに、 ...
コンタクト
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本社
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
オ－ストリア
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