Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
企業概要
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コンタクト
現地子会社
Nippon Plasser K.K. - Tokyo Head Office
1-33-1 Komagome
170-0003 Toshima-ku
日本
170-0003 Toshima-ku
日本
本社
Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Johannesgasse 3
1010 Wien
オ－ストリア
1010 Wien
オ－ストリア
Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Pummererstraße 5
4021 Linz
オ－ストリア
4021 Linz
オ－ストリア
企業情報
企業情報
オーストリアの家族経営企業であるPlasser & Theurerは、70年以上にわたり線路建造の基準を打ち立ててきました。線路建造のパイオニアである当社はすでに約17,800台のシステムを110カ国に送り出しています。当社のラインナップは、鉄道線路の設置・刷新・保守に必要なほぼすべての作業工程をカバーしています。22社のパートナー企業とともにグローバルサービスを展開し、製品の数十年にわたるライフサイクルを保証いたします。当社の新製品は、人工知能（AI）を活用したシンプルな操作、エンド・ツー・エンドのソリューションと気候変動に配慮したパワーユニットを特徴としています。
ビジネス・チャンス
• 充填作業
ビジネス・チャンス
線路構築システムの輸出
Plasser & Theurerは、以下の線路構築・保守作業を行う機械/システムを提供しています。
• 充填作業
• バラストの分配・平準化
• 安定化・圧縮
• バラストの清掃
• プレナムの改善
• 資材のロジスティクス
• 線路の設置・刷新
• 転轍機の設置・刷新
• 移動式レール研削
• 測定作業
• 架線の構築
• 軌道車を用いた線路の保守・修理
• その他の特殊な作業