日本語
Seitennavigation
Inhalt

Powerlines Group GmbH

企業概要
ロゴ

Powerlinesは鉄道インフラの電化分野の欧州大手プロバイダーのひとつで、送電インフラの構築を目指す貴社の信頼できるパートナーとなります。

業種

コンタクト

コンタクト

本社

Powerlines Group GmbH
Johann Galler-Straße (Wolkersdorf) 39
2120 Wolkersdorf im Weinviertel
オ－ストリア
+432245212120
+43224521212400
office@powerlines-group.com
http://www.powerlines-group.com
vCard