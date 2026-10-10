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Primetals Technologies Austria GmbH

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Primetals Technologiesは、金属産業におけるプラントエンジニアリング、オートメーション、サービスの各分野でグローバルに事業を展開するパイオニア企業です。

業種

コンタクト

コンタクト

本社

Primetals Technologies Austria GmbH
Turmstraße 44
4031 Linz
オ－ストリア
+4373265920
+4373265928632
contact@primetals.com
https://primetals.com/
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