Redbloc | Redblocsystems GmbH
企業概要
コンタクト
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本社
Redbloc | Redblocsystems GmbH
Eferdingerstraße 175
4600 Wels
オ－ストリア
4600 Wels
オ－ストリア
企業情報
メリット：
企業情報
Redblocsystemsは、かなり短期間で採算が取れる、収益性の高いユニットパーツシステムを提供しています。高品質な壁材は、れんが、軽石、軽量気泡コンクリート、コンクリートブロックや他の鉱物系建築資材から効率的かつ経済的に製造することができます。
メリット：
- 実績のあるユニットパーツテクノロジー
- 「ジャスト・イン・タイム」で製造可能
- 高い精度＆品質を実現可能
- 正確なカットアウトが可能（屋根の勾配、窓などに合わせて対応可能）
- 工期が短い
- コストを算出しやすい
- あらゆるタイプの建物に対応可能
Redblocsystemsは、生活の質、持続可能性、断熱性/遮音性を考慮し、ソリッド工法の優れた利点と高効率なプレハブ工法を融合した技術です。
ビジネス・チャンス
ビジネス・チャンス
建築の未来。効率的＆全自動。
Redblocsystemsは、壁材の事前組立を可能にするターンキータイプの半自動/全自動システムを提供しています。ユニットパーツはサイズに合わせて製造でき、傾斜した屋根、設備用ダクト、窓やドア用の開口部など、特殊な形状でも全自動で加工することができます。
Redblocsystemsは建築技術的に必要な認可を受けており、ライセンス契約の枠組みの中でそのノウハウをご提供いたします。Redblocsystemsは、技術者不足をカバーする持続的なソリューションを提供するだけでなく、建築の生産性向上にもつなげます。
対象は建材メーカーと建設会社。