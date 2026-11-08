© Redbloc | Redblocsystems GmbH

Redblocsystemsは、かなり短期間で採算が取れる、収益性の高いユニットパーツシステムを提供しています。高品質な壁材は、れんが、軽石、軽量気泡コンクリート、コンクリートブロックや他の鉱物系建築資材から効率的かつ経済的に製造することができます。

メリット：

- 実績のあるユニットパーツテクノロジー

- 「ジャスト・イン・タイム」で製造可能

- 高い精度＆品質を実現可能

- 正確なカットアウトが可能（屋根の勾配、窓などに合わせて対応可能）

- 工期が短い

- コストを算出しやすい

- あらゆるタイプの建物に対応可能

Redblocsystemsは、生活の質、持続可能性、断熱性/遮音性を考慮し、ソリッド工法の優れた利点と高効率なプレハブ工法を融合した技術です。

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