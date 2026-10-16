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Rosendahl Nextrom GmbH

企業概要
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Rosendahl Nextromは、バッテリー、ケーブルや光ファイバーを扱う業界向けの製造システムで世界をリードするサプライヤーです。

業種

コンタクト

コンタクト

本社

Rosendahl Nextrom GmbH
Schachen 57
8212 Pischelsdorf/Kulm
オ－ストリア
+433113 5100 0
+433113 5100 59
office.austria@rosendahlnextrom.com
https://rosendahlnextrom.com
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