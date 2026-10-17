"Snowsports GmbH"
企業概要
コンタクト
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本社
"Snowsports GmbH"
Holetschekgasse 60
1210 Wien
オ－ストリア
1210 Wien
オ－ストリア
企業情報
Snowsports GmbH – Snowsports Academyは、オーストリアの革新的企業として、スキー・スノーボードインストラクターの教育・研修、国際的なスノースポーツプロジェクトの開発、ウィンターツーリズムに関する専門的なコンサルティングを手がけています。
企業情報
Snowsports GmbH – Snowsports Academyは、オーストリアの革新的企業として、スキー・スノーボードインストラクターの教育・研修、国際的なスノースポーツプロジェクトの開発、ウィンターツーリズムに関する専門的なコンサルティングを手がけています。
主な事業内容：
• オーストリア国内でのスキー・スノーボードインストラクター養成（ドイツ語・英語）
• スノースポーツ振興のためのプロジェクト企画・開発
• 都市部でのスノースポーツ発展に向けた代替コンセプトの提案
• オーストリアまたはプロジェクトパートナーの国際拠点での研修
50年にわたるウィンタースポーツ業界での経験を活かし、プロジェクトでは常に品質と情熱を重視しています。
ビジネス・チャンス
Snowsports Academyの経営チームとスタッフは、ウィンタースポーツ業界で培った豊富な国際経験を活かし、お客様やパートナーのプロジェクトに的確なサポートを提供します。
B2C向けサービス：
ビジネス・チャンス
ウィンターツーリズム関連プロジェクト
Snowsports Academyの経営チームとスタッフは、ウィンタースポーツ業界で培った豊富な国際経験を活かし、お客様やパートナーのプロジェクトに的確なサポートを提供します。
B2B向けサービス：
• スキーインストラクター養成コース（オーストリアまたはプロジェクトパートナーの国際拠点）
• スノーボードインストラクター養成コース（オーストリアまたはプロジェクトパートナーの国際拠点）
• 事業運営やマーケティング戦略の立案・支援
• ウィンターツーリズム分野における観光プログラムや事業の企画・推進
B2C向けサービス：
スキー・スノーボードインストラクター養成コースおよびトレーニングの受講機会の提供