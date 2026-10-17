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"Snowsports GmbH"

企業概要
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Snowsports GmbH – Snowsports Academyは、スキー・スノーボードインストラクターの教育・研修、スノースポーツプロジェクトの開発、ウィンターツーリズム分野でのコンサルティングを専門としています。

募集中：顧客

業種

コンタクト

コンタクト

本社

"Snowsports GmbH"
Holetschekgasse 60
1210 Wien
オ－ストリア
+436505005522
office@snowsports.at
http://www.snowsports.at
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企業情報

企業情報

Snowsports GmbH – Snowsports Academyは、オーストリアの革新的企業として、スキー・スノーボードインストラクターの教育・研修、国際的なスノースポーツプロジェクトの開発、ウィンターツーリズムに関する専門的なコンサルティングを手がけています。
主な事業内容：
• オーストリア国内でのスキー・スノーボードインストラクター養成（ドイツ語・英語）
• スノースポーツ振興のためのプロジェクト企画・開発
• 都市部でのスノースポーツ発展に向けた代替コンセプトの提案
• オーストリアまたはプロジェクトパートナーの国際拠点での研修

50年にわたるウィンタースポーツ業界での経験を活かし、プロジェクトでは常に品質と情熱を重視しています。

人物
Martin Dolezal CEO、Johann Reisenberger COO © Snowsports Academy
シンボルイメージ
© Snowsports Academy
ビジネス・チャンス

ビジネス・チャンス

ウィンターツーリズム関連プロジェクト

Snowsports Academyの経営チームとスタッフは、ウィンタースポーツ業界で培った豊富な国際経験を活かし、お客様やパートナーのプロジェクトに的確なサポートを提供します。
B2B向けサービス：
• スキーインストラクター養成コース（オーストリアまたはプロジェクトパートナーの国際拠点）
• スノーボードインストラクター養成コース（オーストリアまたはプロジェクトパートナーの国際拠点）
• 事業運営やマーケティング戦略の立案・支援
• ウィンターツーリズム分野における観光プログラムや事業の企画・推進

B2C向けサービス：
スキー・スノーボードインストラクター養成コースおよびトレーニングの受講機会の提供

人物
© Snowsports Academy