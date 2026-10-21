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Syncraft GmbH

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オーストリア・チロルに拠点を置くグリーンテック企業のSYNCRAFTは、資源の温存とエネルギーの持続可能な生成につながるクライメートポジティブソリューションを開発しています。

業種

コンタクト

コンタクト

本社

Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
オ－ストリア
+43524262510
+43524262646
office@syncraft.at
http://www.syncraft.at
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