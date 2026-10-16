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TELE Haase Steuergeraete Ges.m.b.H.

企業概要
ロゴ

TELE Haaseは1963年創業の家族経営企業で、現在は最先端の監視・制御・自動化テクノロジー開発分野でオーストリアの市場を牽引する存在となっています。

業種

コンタクト

コンタクト

本社

TELE Haase Steuergeraete Ges.m.b.H.
Vorarlberger Allee 38
1230 Wien
オ－ストリア
+431614740
+43161474100
info@tele-haase.at
https://www.tele-online.com
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