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Tiroler Rohre GmbH

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Tiroler Rohre（TRM）は、水の輸送や特殊基礎工事の分野に向けて、ダクタイル鋳鉄製の高品質なパイプシステムや杭システムの開発・製造・販売を行っています。

募集中：顧客

業種

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本社

Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
オ－ストリア
+4352235030
+43522343619
office@trm.at
http://www.trm.at
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企業情報

企業情報

Tiroler Rohre（TRM）は、水の輸送や特殊基礎工事の分野に向けて、ダクタイル鋳鉄製の高品質なパイプシステムや杭システムの開発・製造・販売を行っています。

同社の製品は、高い性能と耐久性、そして優れた強度を兼ね備えています。さらに、環境面や経済面の両方でメリットがある点も大きな特長です。ダクタイル鋳鉄の優れた特性と、それぞれの用途分野における豊富な専門知識を活かし、Tiroler Rohreは厳しい条件下での課題にも柔軟に対応しています。

ダクタイルパイプシステムの用途は幅広く、主に以下の分野で活用されています。
• 飲料水供給
• 排水処理
• 水力タービン用配管
• 人工降雪設備
• 消火用配管
• 非開削工法

ビジネス・チャンス

ビジネス・チャンス

ダクタイル鋳鉄製の高品質な水道・配管システム

Tiroler Rohreはアルプスの中心に拠点を置く伝統ある企業として、新たなビジネスパートナーを求めるとともに、以下の分野で事業の拡大を計画しています。

• 飲料水供給や排水処理
• 非開削工法
• 人工降雪技術
• 小規模水力発電
• 消火システム
• 鉱業

目標：
- 新規顧客の獲得（全般）

詳細についてはこちらにお問い合わせください：

Romana Waldenhofer
+43 664 968 0779
Romana.Waldenhofer@trm.at
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