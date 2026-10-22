Tiroler Rohre GmbH

Tiroler Rohre（TRM）は、水の輸送や特殊基礎工事の分野に向けて、ダクタイル鋳鉄製の高品質なパイプシステムや杭システムの開発・製造・販売を行っています。

同社の製品は、高い性能と耐久性、そして優れた強度を兼ね備えています。さらに、環境面や経済面の両方でメリットがある点も大きな特長です。ダクタイル鋳鉄の優れた特性と、それぞれの用途分野における豊富な専門知識を活かし、Tiroler Rohreは厳しい条件下での課題にも柔軟に対応しています。

ダクタイルパイプシステムの用途は幅広く、主に以下の分野で活用されています。

• 飲料水供給

• 排水処理

• 水力タービン用配管

• 人工降雪設備

• 消火用配管

• 非開削工法