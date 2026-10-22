Tiroler Rohre GmbH
コンタクト
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本社
Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
オ－ストリア
6060 Hall in Tirol
オ－ストリア
企業情報
ダクタイルパイプシステムの用途は幅広く、主に以下の分野で活用されています。
企業情報
Tiroler Rohre（TRM）は、水の輸送や特殊基礎工事の分野に向けて、ダクタイル鋳鉄製の高品質なパイプシステムや杭システムの開発・製造・販売を行っています。
同社の製品は、高い性能と耐久性、そして優れた強度を兼ね備えています。さらに、環境面や経済面の両方でメリットがある点も大きな特長です。ダクタイル鋳鉄の優れた特性と、それぞれの用途分野における豊富な専門知識を活かし、Tiroler Rohreは厳しい条件下での課題にも柔軟に対応しています。
ダクタイルパイプシステムの用途は幅広く、主に以下の分野で活用されています。
• 飲料水供給
• 排水処理
• 水力タービン用配管
• 人工降雪設備
• 消火用配管
• 非開削工法
ビジネス・チャンス
• 飲料水供給や排水処理
目標：
ビジネス・チャンス
ダクタイル鋳鉄製の高品質な水道・配管システム
Tiroler Rohreはアルプスの中心に拠点を置く伝統ある企業として、新たなビジネスパートナーを求めるとともに、以下の分野で事業の拡大を計画しています。
• 飲料水供給や排水処理
• 非開削工法
• 人工降雪技術
• 小規模水力発電
• 消火システム
• 鉱業
目標：
- 新規顧客の獲得（全般）
詳細についてはこちらにお問い合わせください：
Romana Waldenhofer