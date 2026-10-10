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Wienerberger AG

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Wienerbergerグループは、建物の外壁全体のスマートな資材ソリューション、そして画期的なインフラソリューションを手がけるリーディングプロバイダーです。

業種

コンタクト

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本社

Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
オ－ストリア
+431601920
+4316019210159
office@wienerberger.com
http://www.wienerberger.com
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