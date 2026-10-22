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Wild GmbH

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WILDグループは、医療技術や光学技術向けのオプトメカトロニクスユニットとトータルシステムの開発・製造を手がけています。

業種

コンタクト

コンタクト

本社

Wild GmbH
Wildstraße 4
9100 Völkermarkt
オ－ストリア
+4342322527
+4342322527218
sales@wild.at
https://www.wild.at
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