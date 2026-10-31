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ZETA GmbH

企業概要
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ZETAは製薬・バイオ医薬品業界向けのグローバルなエンド・ツー・エンドソリューションのプロバイダーとして、無菌プロセス向けのカスタマイズシステムの設計・構築・自動化・認証取得を専門に手がけています。

業種

コンタクト

コンタクト

本社

ZETA GmbH
Zetaplatz 1
8501 Lieboch
オ－ストリア
+43313690101000
office@zeta.com
http://www.zeta.com
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