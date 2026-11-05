TRADYCJE WIEDEŃSKIEGO PARKU ROZRYWKI PRATER WPISANE NA LISTĘ NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO UNESCO

Austria to nie tylko kraj o silnej gospodarce i rozwiniętej przedsiębiorczości, w którym działają pełni pasji i innowacyjnych pomysłów przedsiębiorcy. To również kraj o bogatym dziedzictwie kulturowym, w którym pielęgnuje się zwyczaje i tradycje. Liczne zabytki, miejsca związane z kulturą oraz tradycyjne święta i wydarzenia oferują wyjątkowe doświadczenia. Niektóre z nich zostały wpisane na listy światowego dziedzictwa lub niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO (Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury). W ten sposób UNESCO realizuje swoją misję ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Obejmuje ona zarówno miejsca, zabytki, krajobrazy i obiekty historyczne, jak i tradycje artystyczne oraz przekazywane ustnie, obrzędy i zwyczaje społeczne, tradycyjne techniki rzemieślnicze czy sztuki widowiskowe.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, obchodzonego w połowie października, austriacki wykaz wzbogacił się o sześć nowych pozycji. Wpisano na niego między innymi jodłowanie, wytwarzanie strojów walserkich i wiedzę na ich temat, a także wiedzę oraz praktyki kulturowe związane z rzadką rasą bydła „Tux-Zillertaler”. Na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO wpisano również kulturę wiedeńskiego Wurstelprateru — jednego z najbardziej kultowych miejsc w Wiedniu.



Wiedeński Wurstelprater należy do najstarszych parków rozrywki na świecie. Jest popularną atrakcją turystyczną i cieszy się międzynarodową sławą. W odróżnieniu od podobnych parków Wurstelprater pozostaje otwarty dla wszystkich i można go zwiedzać bezpłatnie. Dzięki temu jest wyjątkowym miejscem spotkań i różnorodności. Każdego roku odwiedza go 7 milionów osób, które korzystają z ponad 200 atrakcji i odwiedzają 50 lokali gastronomicznych. Wurstelprater inspirował też pisarzy, kompozytorów i filmowców — pojawiał się w ich dziełach jako temat lub sceneria.

Niegdyś ten teren był cesarskim obszarem łowieckim, dostępnym wyłącznie dla arystokracji. W 1766 roku cesarz Józef II przekazał zielony park mieszkańcom Wiednia jako miejsce wypoczynku. Wraz z wydaniem zgody na prowadzenie lokali gastronomicznych zaczęło kształtować się wyjątkowe oblicze wiedeńskiego Prateru. Swoje stoiska otwierali nie tylko restauratorzy, właściciele kawiarni i piernikarze — pojawiły się także huśtawki, karuzele i kręgielnie. Obok wypoczynku zagościła więc w Praterze rozrywka. Z biegiem czasu powstawały tam gabinety osobliwości, teatry kukiełkowe i strzelnice. Występowali kataryniarze, śpiewacy Heurigerów i orkiestry kobiece. Pojawiła się też „Wenecja w Wiedniu” — prawdopodobnie pierwszy park tematyczny na świecie — a później diabelski młyn i nowoczesne, zaawansowane technicznie urządzenia rozrywkowe. Od początku istnienia Wurstelprater nieustannie się rozwija. Umożliwia to przekazywanie doświadczenia i wiedzy w ramach tak zwanych „rodzin praterskich”. Wiele z nich działa w Praterze od XIX wieku i prowadzi około 90 procent tamtejszych przedsiębiorstw. Ich przedstawiciele znają to miejsce, od pokoleń je współtworzą i dbają o to, by tętniło życiem. Wyjątkowa atmosfera Prateru powstaje także dzięki spotkaniom z odwiedzającymi.

Właśnie ta tradycja i kultura zostały teraz wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa — w samą porę na przypadającą w tym roku 260. rocznicę powstania wiedeńskiego Wurstelprateru. Wiedeńska trasa szlakiem światowego i kulturowego dziedzictwa UNESCO może więc być początkiem podróży przez całą Austrię.