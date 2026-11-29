Normy Europejskie

Normy noszą w Austrii oznaczenie ÖNORM. Są one wydawane przez Austriacki Instytut Normalizacyjny [Österreichisches Normungsinstitut (ON)]. Instytut Normalizacyjny organizuje i koordynuje – ramy prawne stanowi ustawa normalizacyjna z 1971 r. – tworzenie norm przez właściwe zainteresowane kręgi gospodarcze, administracyjne, naukowe i ochrony konsumenta, oddelegowujące do ON swoich przedstawicieli.

Duża część norm obowiązujących obecnie w Austrii – ponad 20.000 – ma swoje europejskie pochodzenie. Normy europejskie (w Austrii "ÖNORMEN EN") są identyczne we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA, usuwając tym samym przeszkody w handlu w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG. Są one opracowywane i uzgadniane przez oddelegowanych przedstawicieli z komitetów narodowych.



Organizacjami działającymi na poziomie europejskim są:

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)

Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC)

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI)

Normy międzynarodowe

Normy europejskie w wielu przypadkach stanowią podstawę praktycznej realizacji podstawowych wymogów ustawodawstwa europejskiego (wytyczne UE). Tworzą one przesłanki do tego, by móc wprowadzać towary na europejski rynek.Wykaz wytycznych wraz z odpowiednimi normami znajdziecie Państwo na stronach

Oprócz norm europejskich, istnieją normy uznawane na całym świecie, tak zwane Normy Międzynarodowe (ISO). Przyjęte Normy Międzynarodowe są w Austrii oznaczane jako "ÖNORM ISO". Wiele Norm Międzynarodowych jest jednocześnie Normami Europejskimi, a także Normami Krajowymi (w Austrii: "ÖNORM EN ISO").



Organizacjami działającymi na poziomie międzynarodowym są:

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC)

Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU)

Normy Krajowe

Udział Norm Europejskich (i Międzynarodowych) w normach austriackich wynosi prawie 80%. Istnieje jednak także cały szereg norm krajowych. Normy Krajowe ÖNORMEN opracowywane były i są przede wszystkim w tych dziedzinach, gdzie do tej pory normy międzynarodowe nie były potrzebne.