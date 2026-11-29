Austriackie firmy handlowe dysponują, dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu, niezwykle szerokim know-how o rynkach światowych. Mogą być zatem bardzo pomocne przy realizacji transakcji eksportowych i importowych. Handel tranzytowy, oznaczający wymianę handlową przez podmiot będący pośrednikiem pomiędzy importerem oraz eksporterem i mający swoją siedzibę w kraju trzecim (np. Austrii), zyskuje coraz większe znaczenie.

Austriackie firmy handlowe wyróżnia bardzo dobra znajomość rynków środkowo- i wschodnioeuropejskich. Oczywiście firmy zajmujące się handlem zagranicznym są obecne na niemal wszystkich rynkach świata. Duża elastyczność, gotowość dostarczania towarów do dowolnego miejsca oraz odpowiedni know-how z zakresu logistyki powoduje, iż austriackie przedsiębiorstwa handlu zagranicznego są niezawodnym i pożądanym partnerem do interesów.