Austriackie firmy handlowe dysponują, dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu, niezwykle szerokim know-how o rynkach światowych. Mogą być zatem bardzo pomocne przy realizacji transakcji eksportowych i importowych. Handel tranzytowy, oznaczający wymianę handlową przez podmiot będący pośrednikiem pomiędzy importerem oraz eksporterem i mający swoją siedzibę w kraju trzecim (np. Austrii), zyskuje coraz większe znaczenie.
Austriackie firmy handlowe wyróżnia bardzo dobra znajomość rynków środkowo- i wschodnioeuropejskich. Oczywiście firmy zajmujące się handlem zagranicznym są obecne na niemal wszystkich rynkach świata. Duża elastyczność, gotowość dostarczania towarów do dowolnego miejsca oraz odpowiedni know-how z zakresu logistyki powoduje, iż austriackie przedsiębiorstwa handlu zagranicznego są niezawodnym i pożądanym partnerem do interesów.
Austriacki handel zagraniczny to prawdziwa historia sukcesu. W 2006 roku zarówno w imporcie, jak i eksporcie pokonano granicę obrotów w wysokości 100 mld euro. Co trzecie miejsce pracy bezpośrednio lub pośrednio związane jest z handlem zagranicznym. Federalny Związek ds. Handlu Zagranicznego (Bundesgremium des Außenhandels) szacuje udział firm zajmujących się handlem zagranicznym w całym imporcie na 30%. Udział firm handlowych w eksporcie wynosi również około 30%. Także na najbliższe lata Związek przewiduje wzrost, który w znacznej cześci będzie udziałem handlu tranzytowego.
Wg szacunków Federalnego Związku ds. Handlu Zagranicznego udział handlu tranzytowego w tworzeniu wartości dodanej Austrii wynosi ok. 2-3 mld euro. Know-how firm austriackich zajmujących się handlem zagranicznym to istotny czynnik sukcesu, jaki w ostatnich latach odniosła Austria w eksporcie.
Oferta - Państwa korzyści
Po nowej i trudnej drodze najlepiej poruszać się z doświadczonym partnerem. Partnerstwo i współpraca z przedsiębiorstwem austriackim zajmującym się handlem zagranicznym przy zdobywaniu nowych rynków, to w wielu przypadkach najwłaściwsza ekonomicznie alternatywa dla bezpośredniego samodzielnego wchodzenia na ten rynek.
Współpraca z austriackim przedsiębiorstwem handlu zagranicznego oznacza dla krajowych i międzynarodowych producentów liczne korzyści:
- minimalizację ryzyka przy wchodzeniu na rynek
- niskie koszty wykorzystania zdobywanego przez lata know-how z dziedziny handlu
- pokonanie odległości i różnic czasowych wobec rynków
- znajomość i wykorzystanie strategii finansowania i logistyki
Europejskich ekspertów w handlu mogą Państwo znaleźć na stonie: www.foreign-trade.at.Ta strona internetowa oferuje:
- partnerów do efektywnej współpracy handlowej;
- dostęp do własnej bazy danych European Experts in Trade;
- wyszukiwanie partnerów;
- wyszukiwanie produktów;
- optymalne sposoby sprzedaży produktów wewnątrz UE, w Europie Środkowej i Wschodniej, Azji, Australii i Ameryce oraz korzystny cenowo import od zaufanych partnerów;
- obszerne informacje na temat handlu zagranicznego.
Bundesgremium des Außenhandels
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Österreich
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http://www.foreign-trade.at