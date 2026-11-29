Austria zajmuje powierzchnię 83.883 km², leży w sercu Europy i graniczy z:
- Niemcami
- Czechami
- Słowacją
- Węgrami
- Słowenią
- Włochami
- Liechtensteinem i
- Szwajcarią.
Kraj należy do środkowoeuropejskiej strefy czasowej.
Najważniejsze skupiska, to stolica związku – Wiedeń (2 028 289, 01.01.2025 mieszkańców) oraz stolice krajów związkowych.
- Graz (305 314, 01.01.2025 mieszkańców),
- Linz (213 557, 01.01.2025 mieszkańców) i
- Salzburg (157 659, 01.01.2025 mieszkańców).
Najwyższym szczytem Austrii jest Großglockner (3 798 m) w paśmie Wysokie Taury.
Klimat
Średnia temperatura w okresie letnim wynosi przeciętnie ok. 20°C i może wzrastać do 35°C . Zimą temperatury mogą spadać nawet do –15°C, jednak średnio utrzymują się na poziomie -4°C. Szczególnie w górach mogą występować obfite opady śniegu. Największe opady atmosferyczne występują w maju i czerwcu.
Wody
Najważniejszą wewnętrzną drogą wodną jest Dunaj. Największym jeziorem jest Neusiedler See (J. Nezyderskie) w Burgenlandzie. Na terytorium Austrii znajduje się około 77 % całkowitej powierzchni jeziora, wynoszacej 315 km² – pozostała część należy do Węgier. Jezioro Attersee ma powierzchnię 46 km², jezioro Traunsee – 24 km². Również fragment Jeziora Bodeńskiego o powierzchni 24 km² (łącznie 536 km²) jest położony na terytorium państwa austriackiego.
Surowce naturalne
W Austrii wydobywane są następujące surowce naturalne
- ruda żelaza
- węgiel brunatny
- ropa naftowa i gaz ziemny
- magnezyt
- piasek kwarcowy
- gips
- rudy cynkowo-ołowiowe
- grafit i kaolin
Duże znaczenie ma również wydobycie soli. Innym ważnym surowcem austriackim jest drewno.