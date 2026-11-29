Austria zajmuje powierzchnię 83.883 km², leży w sercu Europy i graniczy z:

Niemcami

Czechami

Słowacją

Węgrami

Słowenią

Włochami

Liechtensteinem i

Szwajcarią.





Kraj należy do środkowoeuropejskiej strefy czasowej.

Najważniejsze skupiska, to stolica związku – Wiedeń (2 028 289, 01.01.2025 mieszkańców) oraz stolice krajów związkowych.

Graz (305 314, 01.01.2025 mieszkańców),

Linz (213 557, 01.01.2025 mieszkańców) i

Salzburg (157 659, 01.01.2025 mieszkańców).





Najwyższym szczytem Austrii jest Großglockner (3 798 m) w paśmie Wysokie Taury.

Klimat

Średnia temperatura w okresie letnim wynosi przeciętnie ok. 20°C i może wzrastać do 35°C . Zimą temperatury mogą spadać nawet do –15°C, jednak średnio utrzymują się na poziomie -4°C. Szczególnie w górach mogą występować obfite opady śniegu. Największe opady atmosferyczne występują w maju i czerwcu.



Wody

Najważniejszą wewnętrzną drogą wodną jest Dunaj. Największym jeziorem jest Neusiedler See (J. Nezyderskie) w Burgenlandzie. Na terytorium Austrii znajduje się około 77 % całkowitej powierzchni jeziora, wynoszacej 315 km² – pozostała część należy do Węgier. Jezioro Attersee ma powierzchnię 46 km², jezioro Traunsee – 24 km². Również fragment Jeziora Bodeńskiego o powierzchni 24 km² (łącznie 536 km²) jest położony na terytorium państwa austriackiego.



Surowce naturalne

W Austrii wydobywane są następujące surowce naturalne

ruda żelaza

węgiel brunatny

ropa naftowa i gaz ziemny

magnezyt

piasek kwarcowy

gips

rudy cynkowo-ołowiowe

grafit i kaolin





Duże znaczenie ma również wydobycie soli. Innym ważnym surowcem austriackim jest drewno.

