Media drukowane
Wiodące austriackie dzienniki o charakterze gospodarczym
Ważniejsze magazyny ekonomiczne:
Wszystkie wiodące wydawnictwa oferują, oprócz wydań drukowanych, również wersje Online.
Największym pod względem nakładu dziennikiem jest „Neue Kronen Zeitung“ (zasięg 20,9%), za nim znajdują się „Heute“, „Kleine Zeitung“, „Der Standard", „Österreich“ i , "Kurier".
Radio i telewizja
Oprócz wielu Radiostacji Publicznego Radia Austriackiego (ORF) działają również, szczególnie w dużych skupiskach, liczne prywatne stacje radiowe.
Publiczna organizacja ORF emituje 6 ogólnonarodowe kanały telewizyjne (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe), ATV, PULS 4 i Servus TV to prywatne kanały telewizyjne nadawane w całym kraju. Ponadto istnieje kilku nadawców telewizji regionalnej. Istotny udział mają również publiczni i prywatni nadawcy zagraniczni, których programy są w Austrii szeroko dostępne.
|Udziały rynkowe wiodących Stacji Telewizyjnych (2025)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
|ServusTV
|4,7 %
| ZDF
|4,5 %
|RTL
|3,7 %
|VOX
|3,6 %
|ARD
|3,1 %
|PULS 4
|2,7 %
| ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %