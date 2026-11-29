Media drukowane

Wiodące austriackie dzienniki o charakterze gospodarczym



Ważniejsze magazyny ekonomiczne:

Wszystkie wiodące wydawnictwa oferują, oprócz wydań drukowanych, również wersje Online.

Największym pod względem nakładu dziennikiem jest „Neue Kronen Zeitung“ (zasięg 20,9%), za nim znajdują się „Heute“, „Kleine Zeitung“, „Der Standard", „Österreich“ i , "Kurier".





Radio i telewizja

Oprócz wielu Radiostacji Publicznego Radia Austriackiego (ORF) działają również, szczególnie w dużych skupiskach, liczne prywatne stacje radiowe.

Publiczna organizacja ORF emituje 6 ogólnonarodowe kanały telewizyjne (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe), ATV, PULS 4 i Servus TV to prywatne kanały telewizyjne nadawane w całym kraju. Ponadto istnieje kilku nadawców telewizji regionalnej. Istotny udział mają również publiczni i prywatni nadawcy zagraniczni, których programy są w Austrii szeroko dostępne.

Źródło: https://der.orf.at/medienforschung/ Udziały rynkowe wiodących Stacji Telewizyjnych (2025) ORF2 20,8 % ORFeins 10,8 % ServusTV 4,7 % ZDF

4,5 % RTL 3,7 % VOX 3,6 % ARD 3,1 % PULS 4 2,7 % ATV

2,6 % SAT.1 2,3 % PRO7 2,3 %







