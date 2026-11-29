Połączenia lotnicze

Ważniejsze porty lotnicze z codziennymi połączeniami na liniach krajowych i zagranicznych :

Dojazd na lotnisko

Kolej miejska “City Airport Train” (CAT) kursuje pomiędzy Centrum Wiednia (Bahnhof Wien Mitte) a lotniskiem (Flughafen Wien). Czas przejazdu wynosi 16 minut.

Linie autobusowe łączą lotnisko z dworcami Westbahnhof, Schwedenplatz i Kagran.



Taksówki lotniskowe czekają na podróżnych na lotnisku Schwechat. Muszą być one wcześniej zamówione, i pobierają uzgodnioną cenę (wraz z bagażem) bez dodatkowej opłaty za pusty przebieg.

Kolej

Istnieją międzynarodowe połączenia kolejowe do prawie wszystkich krajów europejskich.

Codzienne pociągi z platformami do przewozu samochodów.





Samochody

Przepisy ruchu drogowego i znaki drogowe w Austrii odpowiadają na ogół znakom obowiązującym w innych krajach europejskich. W Austrii na wszystkich autostradach i drogach szybkiego ruchu obowiązuje opłata. Poza obszarem zabudowanym na austriackich drogach istnieje obowiązek używania odzieży z elementami ostrzegawczymi. Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Zapinanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe.

Dozwolone maksymalne prędkości, jeżeli znaki drogowe nie nakazują inaczej:

W obszarze zabudowanym – między tablicami oznaczającymi miejscowość: 50 km/h

Poza obszarem zabudowanym: 100 km/h

Na autostradach: 130 km/h





Taxi

Taksówki w dużych miastach są wyposażone w urzędowo zatwierdzone taksometry. Należność jest liczona zarówno według ilości przejechanych kilometrów, jak i w stosunku do upływu czasu.

Statki

Na Dunaju działa kilku przewoźników, którzy oferują swoje usługi transportowe lub rejsy na różnych trasach. Ponadto, w ofercie znajdują się regularne rejsy na jeziorach austriackich oraz rejsy wycieczkowe.

Autobusy

Österreichische Postbus AG obsługuje około 21 100 przystanków autobusowych w całej Austrii z 800 trasami. Prawie wszystkie miejscowości ważne z turystycznego punktu widzenia są osiągalne za pomocą autobusu.

Koleje górskie

W Austrii użytkowanych jest 3.000 kolei linowych, wind linowych i wyciągów.