Połączenia lotnicze
Ważniejsze porty lotnicze z codziennymi połączeniami na liniach krajowych i zagranicznych :
Dojazd na lotnisko
Kolej miejska “City Airport Train” (CAT) kursuje pomiędzy Centrum Wiednia (Bahnhof Wien Mitte) a lotniskiem (Flughafen Wien). Czas przejazdu wynosi 16 minut.
Linie autobusowe łączą lotnisko z dworcami Westbahnhof, Schwedenplatz i Kagran.
Taksówki lotniskowe czekają na podróżnych na lotnisku Schwechat. Muszą być one wcześniej zamówione, i pobierają uzgodnioną cenę (wraz z bagażem) bez dodatkowej opłaty za pusty przebieg.
Kolej
Istnieją międzynarodowe połączenia kolejowe do prawie wszystkich krajów europejskich.
Codzienne pociągi z platformami do przewozu samochodów.
Samochody
Przepisy ruchu drogowego i znaki drogowe w Austrii odpowiadają na ogół znakom obowiązującym w innych krajach europejskich. W Austrii na wszystkich autostradach i drogach szybkiego ruchu obowiązuje opłata. Poza obszarem zabudowanym na austriackich drogach istnieje obowiązek używania odzieży z elementami ostrzegawczymi. Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Zapinanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe.
Dozwolone maksymalne prędkości, jeżeli znaki drogowe nie nakazują inaczej:
- W obszarze zabudowanym – między tablicami oznaczającymi miejscowość: 50 km/h
- Poza obszarem zabudowanym: 100 km/h
- Na autostradach: 130 km/h
Taxi
Taksówki w dużych miastach są wyposażone w urzędowo zatwierdzone taksometry. Należność jest liczona zarówno według ilości przejechanych kilometrów, jak i w stosunku do upływu czasu.
Statki
Na Dunaju działa kilku przewoźników, którzy oferują swoje usługi transportowe lub rejsy na różnych trasach. Ponadto, w ofercie znajdują się regularne rejsy na jeziorach austriackich oraz rejsy wycieczkowe.
Autobusy
Österreichische Postbus AG obsługuje około 21 100 przystanków autobusowych w całej Austrii z 800 trasami. Prawie wszystkie miejscowości ważne z turystycznego punktu widzenia są osiągalne za pomocą autobusu.
Koleje górskie
W Austrii użytkowanych jest 3.000 kolei linowych, wind linowych i wyciągów.