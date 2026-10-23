DEMACLENKO GmbH
コンタクト
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本社
DEMACLENKO GmbH
Michael-Seeber-Straße 1
6410 Telfs
オ－ストリア
6410 Telfs
オ－ストリア
企業情報
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DEMACLENKOは、省資源型の全自動人工降雪システムの実現を手がける国際的なリーディング企業です。
個々のニーズに合わせて調整できるターンキー型ソリューションがあれば、世界のどこでも完璧なタイミングでスキーシーズンをスタートさせることができます。当社が開発で特に重点を置いているのは「持続可能性」で、それによってデジタル化の可能性も効率的に引き出されることになります。
DEMACLENKOは世界中に支店を設置しているほか、提携した販売代理店とのネットワークを通じて、シームレスなサプライチェーン、迅速なサービスと妥協のない品質を実現しています。
ビジネス・チャンス
ビジネス・チャンス
資源効率に優れたターンキー人工降雪システム
Demaclenkoは、スキー場の新設や既存のスキー場の改修（特に人工降雪機関連）に携わる意思決定者、投資家、プランナーや建設会社からのお問い合わせをお待ちしております。