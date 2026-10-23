© DEMACLENKO GmbH

DEMACLENKOは、省資源型の全自動人工降雪システムの実現を手がける国際的なリーディング企業です。

個々のニーズに合わせて調整できるターンキー型ソリューションがあれば、世界のどこでも完璧なタイミングでスキーシーズンをスタートさせることができます。当社が開発で特に重点を置いているのは「持続可能性」で、それによってデジタル化の可能性も効率的に引き出されることになります。

DEMACLENKOは世界中に支店を設置しているほか、提携した販売代理店とのネットワークを通じて、シームレスなサプライチェーン、迅速なサービスと妥協のない品質を実現しています。

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