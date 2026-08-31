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Gmundner Keramik Handels GmbH

企業概要
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Gmundner Keramikは、オーストリアで上質なテーブルウェアを扱う屈指のメーカーの1つに数えられています。製品は土作り、成形から絵付けまですべてを工房で仕上げています。

業種

コンタクト

コンタクト

本社

Gmundner Keramik Handels GmbH
Keramikstraße 24
4810 Gmunden
オ－ストリア
+4376127860
+43761278666
office@gmundner.at
https://www.gmundner.at
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