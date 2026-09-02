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Green Tech Valley Cluster GmbH

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オーストリア南部にあるGreen Tech Valleyは、気候保全技術とリサイクルマネジメントに特に注力した地域として国際的に知られています。

業種

コンタクト

コンタクト

本社

Green Tech Valley Cluster GmbH
Waagner-Biro-Straße 100
8020 Graz
オ－ストリア
+433164077440
+433164077444
welcome@greentech.at
http://www.greentech.at
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