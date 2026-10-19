Handl Tyrol GmbH
企業概要
HANDL TYROLは最高品質のベーコン、ハム、生ハムなどの食肉加工品をチロルで115年以上にわたり製造している家族経営企業です。HANDL TYROLオリジナルのチロル地方の特産品は古くから続く製法で丁寧に作り上げられており、伝統の味を今に伝えています。いずれの製品も手作業で丹念に塩せきし、ブナ材による燻煙を経て、澄んだ山の空気の中で熟成させています。
HANDL TYROLは最高品質のベーコン、ハム、生ハムなどの食肉加工品をチロルで115年以上にわたり製造している家族経営企業です。HANDL TYROLオリジナルのチロル地方の特産品は古くから続く製法で丁寧に作り上げられており、伝統の味を今に伝えています。いずれの製品も手作業で丹念に塩せきし、ブナ材による燻煙を経て、澄んだ山の空気の中で熟成させています。
チロリアン・ベーコンなど、チロル地方ならではの文化は「HANDL TYROL」の名と深く結びつき、オーストリア以外にも広く知られています。HANDL TYROLはチロル地域の特産品を伝える「大使」として、全製品の60％以上を世界の30以上の国々に輸出しています。
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コンタクト
本社
Handl Tyrol GmbH
Bundesstraße 33
6551 Pians
オ－ストリア
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オ－ストリア
Handl Tyrol GmbH
Saurs 45
6491 Schönwies
オ－ストリア
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