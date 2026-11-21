Honigmayr Handelsgesellschaft m.b.H.
企業概要
「量より質」は、テネックに拠点を置くHonigmayrがモットーとする言葉です。この会社哲学は、オーストリアにおけるハチミツ製造にしっかり息づいています。Honigmayrの最高品質のハチミツには愛情もたっぷり注ぎ込まれており、ハチミツを実際に召し上がりいただくとそれを感じていただけるはずです。有機セレクション、ホームセレクションなど、Honigmayrの各種ハチミツシリーズは、ハチミツ好きの方々にも必ずご満足いただける最高品質の仕上がりとなっています。純粋な食の喜びをぜひご堪能ください！
「量より質」は、テネックに拠点を置くHonigmayrがモットーとする言葉です。この会社哲学は、オーストリアにおけるハチミツ製造にしっかり息づいています。Honigmayrの最高品質のハチミツには愛情もたっぷり注ぎ込まれており、ハチミツを実際に召し上がりいただくとそれを感じていただけるはずです。有機セレクション、ホームセレクションなど、Honigmayrの各種ハチミツシリーズは、ハチミツ好きの方々にも必ずご満足いただける最高品質の仕上がりとなっています。純粋な食の喜びをぜひご堪能ください！
Honigmayrは小売向けのクラシックな包装のほか、レストランやホテル向けの画期的な包装ソリューションにも対応しています。
コンタクト
コンタクト
本社
Honigmayr Handelsgesellschaft m.b.H.
Honigmayr Platz 1
5451 Tenneck
オ－ストリア
5451 Tenneck
オ－ストリア