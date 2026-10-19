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Kraus & Naimer Produktion GmbH

企業概要
ロゴ

Kraus & Naimerは、電気および回路技術分野を長年にわたり牽引しているサプライヤーです。高度な垂直統合、製品の軽量構造、長年にわたって培ったノウハウ、世界各地の認証への対応、そして独自のアセンブリーシステムをベースにしたフレキシブルなソリューションを通じて、Kraus & Naimerは専門機器だけでなく、一般的な用途向けの回路についてもファーストコンタクトパートナーとして、この分野で地歩を固めています。

Kraus & Naimerは、長年にわたって培った専門知識とパートナーに合わせて開発した各種アプリケーションをベースに、さまざまなソリューションを生み出すことができます。
プロジェクトやオファーはすべて、Kraus ...

業種

コンタクト

コンタクト

現地子会社

Kraus & Naimer Ltd.
Yoshiwada Bldg. 2F 1-11-6 Hamamatsu-cho Minato-ku
105-0013 Tokyo
日本
+81334366151
+81334366325
sales-jp@krausnaimer.com
http://www.krausnaimer.com/
vCard

本社

Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
オ－ストリア
+431404 06
salesknw@krausnaimer.com
http://www.krausnaimer.com
vCard