Kraus & Naimer Produktion GmbH
企業概要
Kraus & Naimerは、電気および回路技術分野を長年にわたり牽引しているサプライヤーです。高度な垂直統合、製品の軽量構造、長年にわたって培ったノウハウ、世界各地の認証への対応、そして独自のアセンブリーシステムをベースにしたフレキシブルなソリューションを通じて、Kraus & Naimerは専門機器だけでなく、一般的な用途向けの回路についてもファーストコンタクトパートナーとして、この分野で地歩を固めています。
Kraus & Naimerは、電気および回路技術分野を長年にわたり牽引しているサプライヤーです。高度な垂直統合、製品の軽量構造、長年にわたって培ったノウハウ、世界各地の認証への対応、そして独自のアセンブリーシステムをベースにしたフレキシブルなソリューションを通じて、Kraus & Naimerは専門機器だけでなく、一般的な用途向けの回路についてもファーストコンタクトパートナーとして、この分野で地歩を固めています。
Kraus & Naimerは、長年にわたって培った専門知識とパートナーに合わせて開発した各種アプリケーションをベースに、さまざまなソリューションを生み出すことができます。
プロジェクトやオファーはすべて、Kraus ...
コンタクト
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現地子会社
Kraus & Naimer Ltd.
Yoshiwada Bldg. 2F 1-11-6 Hamamatsu-cho Minato-ku
105-0013 Tokyo
日本
105-0013 Tokyo
日本
本社
Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
オ－ストリア
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オ－ストリア