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LICO Electronics GmbH

企業概要
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LICOは1956年に設立され、エレクトロニクス産業/機械工学関連/防火安全技術関連の各種製品、産業用ライト付きルーペ、測定制御技術関連の製品を提供している産業分野のメーカー兼販売代理店です。

業種

コンタクト

コンタクト

本社

LICO Electronics GmbH
Klederinger Straße 31
2320 Kledering
オ－ストリア
+43 1 70643000
office@lico.at
http://www.lico.at
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