Linmag GmbH
企業概要
LINMAGは国際的な「レールサービスパートナー」として、円周研磨を組み合わせた優れたレール削正技術を提供しており、巧みに削正されたレールはお客様から高い評価をいただいています。
LINMAGは国際的な「レールサービスパートナー」として、円周研磨を組み合わせた優れたレール削正技術を提供しており、巧みに削正されたレールはお客様から高い評価をいただいています。
兄弟会社のLinsinger Maschinenbauが数十年に及ぶ研究開発を通じて完成させた削正技術により、LINMAGはレール上を1回走行するだけでレール頭部の的確かつ効率的な削正を可能にしています。
グローバルに事業を展開するLINMAGは、お客様に合わせたソリューションをご提供しています。レールサービスパートナーである当社は、未来への投資とサービスの定期的な見直しを通じて、世界をリードするインフラ企業のひとつに数えられています。
コンタクト
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本社
Linmag GmbH
Dr. Linsinger-Straße 24
4662 Steyrermühl
オ－ストリア
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