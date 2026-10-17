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Plansee

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現地子会社

Plansee Japan Ltd.
Ark Hills Sengokuyama Mori Tower41F 1-9-10 Roppongi Minato-ku
106-0032 Tokyo
日本
+81335682451
+81335682450
japan@plansee.com
http://www.plansee.co.jp
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本社

Plansee
Metallwerk-Plansee-Straße 71
6600 Reutte
オ－ストリア
+4356726000
+435672600500
info@plansee.com
https://www.plansee.com
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