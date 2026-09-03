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Mavie Med Privatkliniken GmbH

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プライベートクリニック Mavie Medが提供するトップレベルの医療、充実したケア、近代的なインフラと快適な環境について、オーストリア国内外の患者様から高い評価を獲得しています。

業種

コンタクト

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本社

Mavie Med Privatkliniken GmbH
Leopoldstadt, Rothschildplatz 4
1020 Wien
オ－ストリア
+43 1 36066 – 7755
+431 36066 – 7500
international@mavie-med.at
https://www.mavie-med.com
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