Prinoth Gesellschaft m.b.H.
コンタクト
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本社
Prinoth Gesellschaft m.b.H.
Michael-Seeber-Straße 1
6410 Telfs
オ－ストリア
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オ－ストリア
企業情報
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Prinothは、ゲレンデ整備を完璧に仕上げる雪上車をグローバルに提供するトップメーカーです。さらに、無限軌道車と植生管理システムを製造する2つの事業分野を展開しています。当社は50以上の国々で80以上の販売/サービスパートナーと連携し、お客様に最高のサービスを提供しています。
当社は持続可能性とカスタマーサービスを重視し、着実に成長し続けています。同族経営のHTIグループの一員として、Prinothは長期的な視点に立ち、お客様の成功をお約束いたします。
ビジネス・チャンス
ビジネス・チャンス
PRINOTH – 「FOR PERFECT SLOPES」
Prinothのゲレンデ整備用雪上車は、コストの削減、環境保護と効率的な作業を実現することができます。持続可能性への取り組みは、燃費効率に優れたクリーンなシステムだけでなく、排出ガスを出さない車両の実現にもつながっています。またPrinothは、スキーリゾートを優れたコスト効率で運営できるデジタルツールや卓越したカスタマーサービスを通じて高い評価を確立しています。
関心のある方は日本の代理店にぜひお問い合わせください：
Taro Girardi
PRINOTH K.K.
PRINOTH K.K.
Tokyo, Minato-ku, Azabudai 3-4-23
106-0041
Japan
106-0041
Japan
ビジネス・チャンス
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PRINOTH – 「FOR PERFECT SLOPES」
Prinothのゲレンデ整備用雪上車は、コストの削減、環境保護と効率的な作業を実現することができます。持続可能性への取り組みは、燃費効率に優れたクリーンなシステムだけでなく、排出ガスを出さない車両の実現にもつながっています。またPrinothは、スキーリゾートを優れたコスト効率で運営できるデジタルツールや卓越したカスタマーサービスを通じて高い評価を確立しています。
関心のある方は日本の代理店にぜひお問い合わせください：
Taro Girardi
PRINOTH K.K.
PRINOTH K.K.
Tokyo, Minato-ku, Azabudai 3-4-23
106-0041
Japan
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