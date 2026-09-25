Vorarlberg Tourismus GmbH

ADVANTAGE AUSTRIA – 全世界に拡がるネットワーク

ADVANTAGE AUSTRIAは全世界70ヶ国以上に、約100ヶ所のオフィスを開設し、オーストリア企業及びオーストリアとのパートナー企業のビジネス活動を幅広く支援しております。約800名のスタッフが的確なオーストリアのビジネスパートナーやサプライヤーをご案内いたします。年間約800件ものイベントを開催することにより、ビジネスコンタクトへのチャンスを幅広く提供しています。ADVANTAGE AUSTRIAはインポーター、販売企業、代理店を募集しているオーストリア企業の情報に加え、ビジネス拠点としてのオーストリアやオーストリア市場への進出についての情報提供も行っております。



ADVANTAGE AUSTRIA はオーストリア企業の製品やサービスを世界中に広め、オーストリア国外の企業や組織がオーストリア企業との強力な関係を構築することを支援し、オーストリアと世界の非常に優れた人材と革新の交流を促進することによって、国際的なビジネスチャンスを生み出しています。



当ウェブサイトについて

www.advantageaustria.org は国外におけるオーストリアビジネスのオフィシャルポータルサイトです。当サイトでは輸出・輸入といった国際ビジネスに関心の高いオーストリア企業が紹介されています。ADVANTAGE AUSTRIAスタッフへのご質問、ウェブサイトの資料を皆様のビジネス展開にお役立て下さい。



