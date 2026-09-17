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Wastewater Solutions Group GmbH

企業概要
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オーストリアで2009年に設立されたWastewater Solutions Groupは、軍需産業向けの可動式用水・廃水・汚泥処理用大型ソリューションのグローバルなトップサプライヤーの1つです。

業種

コンタクト

コンタクト

本社

Wastewater Solutions Group GmbH
Weinholdstraße 33/1. OG Nord
8010 Graz
オ－ストリア
+43720850100–0
+43720850100–10
office@wastewater.at
http://www.wastewater.at
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