オーストリア経済協力セミナー （名古屋開催）

このたび、オーストリア大使館商務部（ADVANTAGE AUSTRIA Tokyo）、Austrian Business Agency（ABA）および一般社団法人中部経済連合会の共催により、2026年12月8日（火）、名古屋市にて「オーストリア経済協力セミナー ～欧州市場への戦略的ゲートウェイ、オーストリア～」を開催いたします。

本セミナーでは、中部地域の企業の皆様をはじめ、投資家の方々や企業の海外事業展開を支援する関係機関の皆様のご参加をお待ちしております。

欧州への事業展開において、適切な拠点の選定は、事業拡大のスピードや投資効率を大きく左右する重要な経営判断の一つです。

本セミナーでは、オーストリアの事業拠点としての戦略的な優位性や、EU市場への進出拠点としての魅力について、現地に進出している日本企業の具体的な事例やビジネス環境の紹介を交えながらご説明いたします。

講演終了後にはネットワーキング交流会を開催し、登壇者や専門家、参加企業の皆様と直接意見交換いただける機会を設けております。

すでに欧州で事業を展開されている企業の皆様には、既存拠点の見直しや新たな拠点の設置を検討するうえで参考となる情報をご提供いたします。また、これから欧州市場への進出を検討される企業の皆様や、企業の海外展開を支援する関係機関の皆様にも、オーストリアが提供するさまざまなビジネス機会について理解を深めていただける内容となっております。

日時

2026年12月8日（火）17:00～20:30 ※16:40開場

使用言語

日本語

会場

NAGOYA INNOVATOR'S GARAGE（ナゴヤ イノベーターズ ガレージ）

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目18番1号 ナディアパーク4階

参加費

無料（定員40名）

主催・共催

オーストリア大使館商務部（ADVANTAGE AUSTRIA Tokyo）

Austrian Business Agency（ABA）

一般社団法人中部経済連合会





プログラム

17:00｜開会挨拶

17:20｜欧州市場への戦略的拠点としてのオーストリアの魅力

伊原 順子氏

オーストリア大使館商務部 上席商務官

17:45｜日本企業のオーストリア進出事例紹介

ヤマハ株式会社

登壇者調整中

18:00｜日本企業のオーストリア進出事例紹介

細井 和之 氏

白石工業株式会社

執行役員欧州統括

18:15｜GIN – Global Incubator Networkによる「GO AUSTRIA」プログラムのご紹介

小野寺 るみ氏

オーストリア大使館商務部 上席商務官

「GO AUSTRIA」は、オーストリアを拠点としたEU市場への進出を目指す日本のディープテック系スタートアップ企業を支援するプログラムです。事業化が進んだ成長段階のスタートアップ企業を対象に、オーストリアでの2週間の現地プログラムを通じて、現地企業や関係機関とのネットワーク構築を支援します。年2回実施され、採択企業には渡航費や宿泊費の補助なども提供されます。

18:30～20:30｜ネットワーキング交流会

ネットワーキング交流会では、軽食やオーストリアワインをご用意しております。

このような方におすすめです

欧州における事業拠点の選定や事業展開戦略の策定に携わる企業の皆様

欧州の既存事業拠点の再編や新たな拠点の設置を検討されている企業の皆様

企業の海外事業展開や国際的なビジネス連携を支援する企業・関係機関の皆様





本セミナーで得られるもの

EU域内におけるオーストリアの事業拠点としての戦略的な優位性についての理解

登壇者やビジネス関係者との交流を通じた、新たなネットワーク構築の機会

オーストリアへの事業進出に際して活用できる各種支援プログラムのご紹介





お申し込み

公式イベント登録ページよりお申し込みください。

申込締切：2026年12月7日（月）





セミナー参加にあたってのお願い・注意事項

写真撮影について

本イベントでは、主催者の活動記録および広報・情報発信を目的として、会場内で写真撮影を行います。写真への写り込みや撮影した写真の使用を希望されない場合は、当日、イベントスタッフまでお申し出ください。

本イベントでは、主催者の活動記録および広報・情報発信を目的として、会場内で写真撮影を行います。写真への写り込みや撮影した写真の使用を希望されない場合は、当日、イベントスタッフまでお申し出ください。 個人情報の取り扱いについて

ご登録いただいた個人情報は、本イベントの運営および関連するご案内のため、主催・共催団体間で共有いたします。

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お申し込みの際は、ご所属の企業・団体のメールアドレスをご使用ください。

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当日は、受付にて名刺を2枚ご提出くださいますようお願いいたします。

お問い合わせ

本セミナーやオーストリアでの事業展開・投資環境についてご質問等がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。





オーストリア大使館商務部（ADVANTAGE AUSTRIA Tokyo）

担当：伊原 順子

E-mail：tokyo@advantageaustria.org

TEL：03-3403-1777