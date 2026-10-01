ソムリエ、小売・卸など、飲食業界関係者をはじめとするワイン業界の皆様を対象に、オーストリアワイン試飲商談会を開催いたします。



オーストリアワインの新たな魅力を発見する特別な試飲会です。







冷涼な気候が育むエレガントな味わい、豊かなテロワール、多彩な固有品種。

近年、世界中のワイン業界から高い注目を集めるオーストリアは、品質と個性を 兼ね備えたワイン生産国として確固たる地位を築いています。





本試飲会では、 グリューナー・ヴェルトリーナーやリースリングをはじめ、個性豊かな赤ワイン、さらにはサステナブルで革新的なワイン造りまで、 伝統・職人技・革新 が融合したオーストリアワインの魅力をご紹介します。 近年はオーストリアでも畑の格付け制度の整備が進み、 産地や単一畑の個性を表現するワインとそのストーリーをより深く伝える取り組みが注目されています。







新たな商品との出会いや仕入れの機会としてはもちろん、オーストリアワイン業界関係者との交流や情報収集の場としてもぜひご活用ください。貴社・貴店のラインアップを差別化する新たな一杯との出会いをお楽しみいただければ幸いです。





皆様のご来場を心よりお待ちしております。







【オーストリアワイン試飲会 2026 】







日時：2026年10月27日(火) 11:00-17:00

会場：八芳園 2F 木音/KIOTO （東京都港区白金台1-1-1）

対象：業界関係者（参加費無料）

申込：https://bit.ly/AustriaWine2026app







出展インポーター： 24社（ABC順）

アルカン(Sax*)、エイ・ダヴリュー・エイ、カプリスワインハーモニクス、大榮産業、ディオニー、

エノテカ、エステートワインズ、ファインズ、GAMI’s Bottle、三幸蓮見商店 ハスミワイン、飯田、

岸本、日本グランド・シャンパーニュ、ヌーヴェル・セレクション、オルヴォー、ピーロート・ジャパン(Laurenz V*)、 PLEASURE WINE 未来堂、ロシナンテ、ローゼンガルテン by JENA、SELESTA、セナー、スマイル、鈴木金七商店、THE AFRICAN BROTHERS

*協賛ワイナリー





紹介ワイナリー：98 社（ABC順）

Altmann, ADrinks, Bio Aura, Bründlmayer, Buchmayer Thomas u. Maria, Christoph Hoch, Domäne Wachau, Ebner-Ebenauer, Esterházy, Fichtenbauer-Mold, Florian Herzog, Fritsch, Fritz Salomon, FX Pichler, Gebrüder Nittnaus, Georgium, Gesellmann, Gritsch FJ, Gruber Röschitz, Gschweicher, Hager Matthias, Haider, Hannes Reeh, Hannes Sabathi, Hareter, Hiedler, Hirsch, Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein, Hugl Wimmer, Johanna Markowitsch, Johannes Zillinger, Josef Ehemoser, Josef Pimpel, Judith Beck, Jurtschitsch, Jutta Ambrositsch, Knoll, Knoll, Kracher, Krutzler, Lackner-Tinnacher, Landauer-Gisperg, Laurenz V, Lenzmark, Leth, Listz, Loimer, Ludwig Neumayer, Machherndl, Malat, Malinga, Mantlerhof, Markus Huber, Markowitsch, Mehofer, Meinklang, Michael Gindl, Moritz, Netzl, Neumeister, Nibiru Wines, Nigl, Nikolaihof, Peter & Paul (project), Project Piwi, Reinisch, Rotes Haus, Sax, Schlumberger, Schnabel, Schwarzböck R & A, Setzer, Silvia Heinrich, Stadt Krems, Steininger, Stift Klosterneuburg, Stift St. Peter, Straka, Strehn, Szemes, Tegernseerhof, Tinnhof, Tom Dockner, Tschermonegg, Umathum, Uwe Schiefer, Vitikultur Moser, wabi-sabi (project), Weixelbaum, Wimmer-Czerny, Winzer Krems, Zahel, Zantho, 1196 Kellerei





マスタークラス情報：

日時：2026年10月27日 (火) 15:00-16:00

会場：八芳園 3F 竹庭 / TAKENIWA

受講：抽選50名

申込：上記、試飲会申込フォーム内よりお申し込みください （申込期限：10月6日（火））

「Grüner Veltliner & Beyond ― ニーダーエステライヒの多様性を探る」

講師：別府岳則 （Wine in Motion代表、WSET Dip、オーストリアワイン大使※）

オーストリア、そして最大産地であるニーダーエステライヒを象徴するグリューナー・ヴェルトリーナー。同じ品種でも、産地や畑によってその表情は大きく異なります。銘醸畑のGVを比較しながらその多様性を探り、さらに土着品種やPIWI、赤ワインへ。グリューナーを起点に、ニーダーエステライヒの現在地とその深さを探ります。





※オーストリアワイン大使とは

オーストリアワインの普及拡大を目的として、2008年よりオーストリアワインマーケティング協会と ADVANTAGE AUSTRIA Tokyo が実施したコンテストによって選出されたオーストリアワインのエキスパート。ワイン業界の多様な分野の専門家で構成され、日本におけるオーストリアワインの認知向上と普及活動に貢献しています。





お申込・ご参加に関する注意事項 ：

業界関係者向けイベントです。一般消費者の方はご参加いただけません。

申込内容によっては、参加をお断りする場合があります。

飲酒を伴うイベントのため、未成年および妊娠されている方、お車でのご来場はご遠慮ください。

イベント当日は主催者が写真・動画撮影を行い、広報等に使用する場合があります。

ご提供いただいた個人情報は、イベント運営および主催者・出展社からのご案内のために利用します。

個人情報は、主催者が適切に管理し、法令に基づく場合を除き第三者へ開示いたしません。

申込内容の自動返信はございません。必要な場合は、ご自身で内容を保存してください。

申込内容の変更・キャンセルは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。





主催：

ADVANTAGE AUSTRIA Tokyo（ オーストリア大使館商務部 ）

Austrian Wine Marketing Board（オーストリアワインマーケティング協会）





協力： Riedel Japan (RSN Japan 株式会社)





問い合わせ先：

ADVANTAGE AUSTRIA Tokyo (オーストリア大使館商務部)

担当：松本典子



Tel.: 03-3403-1777, E-Mail: tokyo@advantageaustria.org