GO TOKYO 2026 & TechBIZKON X: LifeTECH+ オーストリアのLifeTechイノベーションが日本に集結
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日本 （東京、大阪）
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TechBIZKON X: LifeTECH+ Innovations for a Better Life
GO TOKYO 2026のプログラムの一環として、参加スタートアップは日欧テクノロジー・スタートアップイベント「TechBIZKON」の第10回記念大会に参加します。2026年のテーマは「LifeTECH+ - Innovations for a Better Life」です。
本イベントでは、人々のライフステージ全体を通じた生活の質（Quality of Life）の向上に貢献する技術やソリューションに焦点を当てています。
主な対象分野：
プレコンセプションから終末期まで、人々のライフサイクルを支えるソリューション
- FemTech
- AgeTech
- ElderlyTech
- CareTech
- 医薬品・バイオテクノロジー
- 医療機器
- InclusiveTech
- ワークライフバランス向上ソリューション
- 社会活動、就労、レジャーへの参加を支援するテクノロジー
日本は世界有数のヘルスケア・ライフサイエンス市場であり、Healthy Aging、Digital Health、Medical Devices、CareTechなどの分野において国際連携の機会を提供しています。
GO TOKYO 2026に参加するオーストリアのスタートアップ8社は、日本企業や投資家、研究機関などとの交流を通じて、自社技術の紹介や将来的な事業連携の可能性を探ります。
プログラム内容
- 国際スタートアップ・ピッチコンテスト
- 専門家によるパネルディスカッション
- スタートアップ展示エリア
- 事前マッチングによるB2B商談会
- 欧州および日本の参加者とのネットワーキング
イベント概要
日時：2026年10月9日（金）
会場：Tokyo Innovation Base（TiB）
イベント詳細・参加登録： https://www.b2match.com/e/techbizkon-x-lifetech
TechBIZKON X 出展オーストリア企業紹介
GO TOKYO 2026に選出されたオーストリア企業8社は、ライフサイエンスおよびヘルスケア分野における幅広い革新的ソリューションを提供しています。
オーストリア出展企業紹介： Startup Booklet
GO TOKYO 2026： https://www.gin-austria.com/calls/gotokyo2026
主催：
- オーストリア大使館商務部（ADVANTAGE AUSTRIA Tokyo）
- AHK Japan
- Flanders Investment & Trade（FIT）
- Plug and Play Japan
- Swissnex
イベント詳細・参加登録：https://www.b2match.com/e/techbizkon-x-lifetech
お問い合わせ： tokyo@advantageaustria.org
出展オーストリア企業 8 社
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出展企業
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