日本語
Seitennavigation
Inhalt
イベント会場でオーストリア企業をご訪問ください。

GO TOKYO 2026 & TechBIZKON X: LifeTECH+ オーストリアのLifeTechイノベーションが日本に集結

  • 日本　（東京、大阪）
2026年10月1日～9日にかけて、ライフサイエンスおよびヘルスケア分野で活躍するオーストリアの有望スタートアップ8社が来日します。これらの企業は、Global Incubator Network Austria（GIN）が実施する海外展開支援プログラム「GO TOKYO 2026」により選抜されたスタートアップです。
日本市場への参入や事業連携を目指し、日本企業、研究機関、投資家との交流を行います。

TechBIZKON X: LifeTECH+ Innovations for a Better Life

GO TOKYO 2026のプログラムの一環として、参加スタートアップは日欧テクノロジー・スタートアップイベント「TechBIZKON」の第10回記念大会に参加します。2026年のテーマは「LifeTECH+ - Innovations for a Better Life」です。
 

本イベントでは、人々のライフステージ全体を通じた生活の質（Quality of Life）の向上に貢献する技術やソリューションに焦点を当てています。
 

主な対象分野：

プレコンセプションから終末期まで、人々のライフサイクルを支えるソリューション

  • FemTech
  • AgeTech
  • ElderlyTech
  • CareTech
  • 医薬品・バイオテクノロジー
  • 医療機器
  • InclusiveTech
  • ワークライフバランス向上ソリューション
  • 社会活動、就労、レジャーへの参加を支援するテクノロジー


日本は世界有数のヘルスケア・ライフサイエンス市場であり、Healthy Aging、Digital Health、Medical Devices、CareTechなどの分野において国際連携の機会を提供しています。
 

GO TOKYO 2026に参加するオーストリアのスタートアップ8社は、日本企業や投資家、研究機関などとの交流を通じて、自社技術の紹介や将来的な事業連携の可能性を探ります。


プログラム内容

  • 国際スタートアップ・ピッチコンテスト
  • 専門家によるパネルディスカッション
  • スタートアップ展示エリ
  • 事前マッチングによるB2B商談会
  • 欧州および日本の参加者とのネットワーキング


イベント概要
日時：2026年10月9日（金）

会場：Tokyo Innovation Base（TiB）

イベント詳細・参加登録： https://www.b2match.com/e/techbizkon-x-lifetech

イベントパンフレット

 

TechBIZKON X 出展オーストリア企業紹介

GO TOKYO 2026に選出されたオーストリア企業8社は、ライフサイエンスおよびヘルスケア分野における幅広い革新的ソリューションを提供しています。
 オーストリア出展企業紹介： Startup Booklet 

GO TOKYO 2026： https://www.gin-austria.com/calls/gotokyo2026

 

主催：

  • オーストリア大使館商務部（ADVANTAGE AUSTRIA Tokyo）
  • AHK Japan
  • Flanders Investment & Trade（FIT）
  • Plug and Play Japan
  • Swissnex
     

イベント詳細・参加登録：https://www.b2match.com/e/techbizkon-x-lifetech

お問い合わせ： tokyo@advantageaustria.org

出展オーストリア企業 8 社