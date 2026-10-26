JIMTOF 2026｜オーストリアの金属技術を知る

ADVANTAGE AUSTRIA Tokyoは、JIMTOF 2026において、オーストリアの金属技術産業が誇る技術力、革新性、そして国際競争力をご紹介します。JIMTOFは、工作機械や製造技術の分野を代表する日本有数の展示会です。

オーストリアの産業を支える金属技術産業は、同国最大の製造業分野。精密なものづくり、高い品質、最先端の技術ソリューションで世界的に高い評価を得ています。ADVANTAGE AUSTRIA Tokyoは、オーストリア金属技術産業連盟（FMMI）とともに、金属加工、先進的な製造技術、オートメーション、計測技術、工具、産業用ソフトウェアなど、幅広い分野でイノベーションを生み出すオーストリア企業をご紹介します。





JIMTOFは、オーストリアの技術力と、日本の高度な製造業をつなぐ絶好の機会です。6日間の会期中には、22の国・地域から1,000社を超える出展者が集まり、約115,000人の業界関係者が来場します。工作機械、精密計測、デジタル製造、CAD/CAMソリューション、オートメーション、スマートファクトリー技術など、製造業の最新技術が一堂に集まります。





ADVANTAGE AUSTRIAのインフォメーションブースでは、オーストリアが誇る世界水準の産業技術についてご紹介します。革新的なオーストリア企業や技術パートナーについて知り、オーストリアと日本の新たなビジネス協力の可能性をご検討ください。

