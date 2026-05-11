Space for Green Finance - Centre for Sustainability and Resilience Conference Tokyo 2026
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グローバルビジネスハブ東京
東京
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こうした動きを背景に、宇宙・金融・サステナビリティの各分野の専門家が集まり、宇宙技術の活用が持続可能でレジリエントな社会の実現にどのように貢献できるかを議論するワークショップが、2026年11月5日（木）に東京で開催されます。
Global Space Financial Innovation Alliance（G-SFIA）の公式サイドイベントとして開催される本ワークショップは、前日11月4日にGlobal Business Hub Tokyoで行われるG-SFIAのフラッグシップカンファレンスに続くものです。
主催は、European Space Policy Institute（ESPI）のCentre for Sustainability and Resilience（CSR）。FINOLABとのパートナーシップのもと、分野別のセッションを通じて、宇宙技術と金融の連携が生み出す新たなビジネス機会や、サステナビリティへの貢献について議論を深めます。
ADVANTAGE AUSTRIA Tokyoは、CSRによる日本での活動を歓迎し、開会挨拶を行います。
登壇者（予定）
- 杉田 直子 氏
CONSEO 事務局長／JAXA プログラムマネージャー
- 企業代表者
Sagri、Solafune、Space Shift、DAI Labs、天地人、東京海上グループ
- 鬼頭 紗帆子 氏
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）宇宙産業部 主査（Deputy Director）
セッション終了後の15:00～16:00（日本時間）には、参加者同士の交流を深めるネットワーキングレセプションも予定されています。
オーストリア企業の皆様へ
参加をご希望のオーストリア企業の皆様は、下記までお気軽にお問い合わせください。
ADVANTAGE AUSTRIA Tokyo
E-mail：tokyo@advantageaustria.org
担当：Arnold Ackerer