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オーストリア、WorldSkills 2026でメダル10個を獲得

上海で開催された技能五輪国際大会「WorldSkills 2026」では、世界各国から集まった若手技能者たちが4日間にわたり、さまざまな職種で日頃培った技能を競い合いました。オーストリア代表チームは、銀メダル4個、銅メダル6個の計10個のメダルを獲得。さらに20個の「Medals for Excellence（優秀賞）」にも輝きました。
"worldskills Shanghai 2026" displayed on a monitor at the event's cosing ceremony © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik
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WorldSkillsは2年に一度開催される職業技能の世界大会です。4日間にわたり、世界各国から集まった若手技能者たちが、それぞれの専門分野で培った技能を競います。60を超える競技種目があり、参加者は技能と知識を駆使しながら、専門分野ごとに設定された課題やプロジェクトに取り組みます。

オーストリア代表チームは、銀メダル4個、銅メダル6個の計10個のメダルを獲得。さらに20個の「Medals for Excellence（優秀賞）」にも輝きました。

「Medals for Excellence」は、表彰台には届かなかったものの、800点満点中700点以上を獲得するなど、非常に高い水準の技能を発揮した選手に贈られる賞です。オーストリア代表は、この優秀賞を20個獲得しました。

photo of the participants cheering at the WorldSkills 2026's closing ceremony © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik

WorldSkillsは、世界各国のトップレベルの技能者が集まる、非常に競争の激しい大会です。わずかな差が結果を分けることもある中、今年の国別順位では中国が再び首位となり、オーストリアは世界7位、ヨーロッパではスイス、フランスに次ぐ3位となりました。

今大会には80か国から約1,400人の選手が参加しました。その中で世界7位、ヨーロッパ3位という結果を収めたことは、オーストリア代表チームにとって大きな成果です。オーストリアの若い技能者たちは、日々培ってきた技能と努力の成果を、世界最高峰の舞台で存分に発揮しました。今回の健闘は、質の高い職業教育・職業訓練を支えるオーストリアの強みを、世界に示すものとなりました。

ADVANTAGE AUSTRIAは、オーストリア代表チームの皆さんの健闘を称えるとともに、特にメダルを獲得した選手の皆さんに、心よりお祝い申し上げます。

photo of the 10 Austrian participants who won a medal at WorldSkills 2026 © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik


2028年まで待ちきれないという方は、2027年にドイツ・デュッセルドルフで開催されるEuroSkillsにもぜひご注目ください。

オーストリアの若い技能者たちが、再び世界の舞台でその技を競います。

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