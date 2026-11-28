規格には、例えば以下の事項が定められています。
- 製品に対する要求事項
有用性、互換性、安全性、健康保護 / 環境保護を保証するため
- 手順とプロセス
専門的に正しい作業の実施、任務の委託など
- 検査手段と測定方法
基準値や要求事項の遵守を証明するため
- 用語
用語の統一により、取引先、顧客、検査機関、役所などとの意思疎通を容易化するため
- 製品やサービスの比較を容易にする
- プランニング / 生産のプロセスを合理化する
- ルーティンワークから解放される
- 国内レベル、EUレベル、国際レベルでの貿易障壁を取り除く
- それにより、市場参入を容易にする
欧州規格
現在オ－ストリアで適用されている規格の大部分（2万件以上）は、欧州規格に由来しています。欧州規格（オ－ストリアでは「ÖNORMEN EN」）はすべてのEU加盟国およびEFTA加盟国で統一されているため、EEA内では貿易障壁が取り除かれています。規格は、各国委員会からの代表委員らの同意のもとに発行されます。
規格に関する欧州の組織は以下のとおりです。
- 欧州標準化委員会（CEN）
- 欧州電気標準化委員会（CENELEC）
- 欧州電気通信規格研究所（ETSI）
欧州規格は多くの場合、EUの法律（EU指令）の基本的要求事項を実地で満たせるかどうかを判断する根拠となります。つまり、商品の欧州市場導入を許可するための条件を定めているということになります。
指令とそれに関連する規格のリストは、サイト"New Approach" （英語）に掲載されています。
国際規格
欧州規格のほか、いわゆる国際規格（ISO）という世界共通規格があります。オ－ストリアにおけるISOに準拠した国際規格は、「ÖNORM ISO」と呼ばれています。国際規格の多くは同時に欧州規格であり、また国内規格でもあります（オ－ストリアでの名称は「ÖNORM EN ISO」）。
規格に関する国際組織は以下のとおりです。
- 国際標準化機構（ISO）
- 国際電気標準会議（IEC）
- 国際電気通信連合（ITU）
オ－ストリア国内の規格
オ－ストリアのすべての規格における欧州規格（および国際規格）の割合はほぼ80%ですが、オ－ストリア国内のみで適用される規格もあります。オ－ストリア規格（ÖNORM）は、これまで国家を超えて需要が見られなかった分野において主に開発されてきました。
EU加盟国への輸入
商品の自由な流通は、EU域内市場の基本的自由の一つです。つまり、該当するEU指令の基本的要求事項と関連する規格を満たし、オ－ストリアでの市場流通が既に許可されている商品は、その他のEU加盟国でも流通が許可されます。
その商品に関する欧州規格が存在しない場合や、ターゲット国の国内規格に遵守する必要がある場合は、 オ－ストリア規格協会セールス&サービス部門（ドイツ語 / 英語）にご相談ください。
EU以外の国への輸入
オ－ストリア国内や欧州の規格は、オ－ストリア製品に高い安全性水準と品質水準を課しています。それでも商品の市場導入のために、ターゲット国の法律や規格の規定に製品を適合させなければならない場合があります。
輸入国で適用されている規格や法律に関する情報が必要なときは、オ－ストリア規格協会セールス&サービス部門にご相談ください。
ON （オ－ストリア規格協会）
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
ONセールス&サービス部門から、必要なすべての規格についての情報を入手できます（有料）。またONセールス&サービス部門は、ご希望によってターゲット国で適用される規格の調査と原本の取り寄せも行います。
規格について調べる
オ－ストリア規格協会のウェブショップ（ドイツ語 / 英語）では、24時間無料でオンラインにより規格を調べられます。キーワード、文書番号、文書のタイトルまたはその一部を検索フィールドに入力してください。
約20万件の規格文書が収録されており、有料で全文の入手が可能です。収録文書の例は以下のとおりです。
- すべてのÖNORMとON規則（ONR）
- すべての欧州規格（EN）（ドイツ語 / 英語）
- すべての国際規格（ISO、IEC）
- さまざまな外国の規格（DINなど）（ドイツ語 / 英語）
より詳しい情報については、次のサイトhttp://www.on-norm.at/publish/export_recherche.html（ドイツ語 / 英語）を閲覧するか、下記連絡先までご相談ください。
ON （オ－ストリア規格協会）
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
オ－ストリア規格協会は、「ÖNORM ... geprüft」という認証制度など、製品の規格適合性評価の認証を提供しています。ONによるその他の適合性マークとして、ON認証製品、ON認証サービス、ON認証有資格者、
Keymark、CENCERがあります。詳しくは、サイト www.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html（ドイツ語 / 英語）をご覧ください。
またONは、製品へCEマーキングを付与する前提としてEU適合証明書や工場固有の生産管理認証を発行する権限のある機関に指定されています。ご興味がある方は、以下の連絡先までお問い合わせください。
ON CERT （ON認証機関）
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl 氏
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html