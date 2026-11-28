欧州規格

オ－ストリアの規格はÖNORMと呼ばれ、オ－ストリア規格協会（ON）により発行されています。ONは、1971年の規格法に従って規格開発を計画・調整しています。規格開発は、経済、行政、学術ならびに消費者保護の分野からON委員会に派遣された代表者によるグループが行っています。

現在オ－ストリアで適用されている規格の大部分（2万件以上）は、欧州規格に由来しています。欧州規格（オ－ストリアでは「ÖNORMEN EN」）はすべてのEU加盟国およびEFTA加盟国で統一されているため、EEA内では貿易障壁が取り除かれています。規格は、各国委員会からの代表委員らの同意のもとに発行されます。



規格に関する欧州の組織は以下のとおりです。

欧州標準化委員会（CEN）

欧州電気標準化委員会（CENELEC）

欧州電気通信規格研究所（ETSI）

国際規格

欧州規格のほか、いわゆる国際規格（ISO）という世界共通規格があります。オ－ストリアにおけるISOに準拠した国際規格は、「ÖNORM ISO」と呼ばれています。国際規格の多くは同時に欧州規格であり、また国内規格でもあります（オ－ストリアでの名称は「ÖNORM EN ISO」）。



規格に関する国際組織は以下のとおりです。

国際標準化機構（ISO）

国際電気標準会議（IEC）

国際電気通信連合（ITU）

オ－ストリア国内の規格

オ－ストリアのすべての規格における欧州規格（および国際規格）の割合はほぼ80%ですが、オ－ストリア国内のみで適用される規格もあります。オ－ストリア規格（ÖNORM）は、これまで国家を超えて需要が見られなかった分野において主に開発されてきました。