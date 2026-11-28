オーストリアの貿易会社は、その何十年にもわたる経験を通じて、世界中の市場に関して膨大なノウハウを備えています。 そのため、これらの会社は輸出入取引を行うにあたり、大きく貢献することができます。 通過貿易、すなわちオーストリア企業を介した 2 つの市場間の結びつきは、その重要性を一層高めています。
なかでも中欧・東欧市場に関する詳しい知識が、オーストリアの貿易企業の強みです。とはいえ、貿易会社は実質世界上のすべての市場で活動を行っています。 商品をあらゆる希望場所に届け、それに関連するノウハウも提供するという柔軟性の高さにより、オーストリアの貿易企業は信頼性が高く需要の高いパートナーとなっています。
オーストリアの外国貿易は、まさにサクセスストーリーと呼ぶにふさわしいものです。 2006 年には、輸出業者・輸入業者ともにそれぞれ 1,000 億ユーロの壁を突破しました。 雇用全体の 3 分の 1 が、直接的 / 間接的に貿易と関連を持っています。 連邦貿易組合の概算によると、輸入全体に占める貿易企業の割合は 30% です。 輸出全体に占める割合も同様に 30% です。 連邦貿易組合は数年先まで貿易が成長しつづけるものと見込んでおり、通貨貿易もこれに大きく貢献しています。
連邦貿易組合によると、オーストリアの価値創造における通過貿易による金額は、約 20～30 億ユーロにのぼるということです。オーストリアの貿易企業が持つノウハウは、ここ数年にわたるオーストリアの輸出成功に大きく貢献しています。
サービス - あなたの利点
新しく、困難を伴う可能性もある道を切り開くには、経験のあるパートナーとともに行うのが一番です。 輸出市場の開拓において、オーストリアの貿易企業とパートナーシップを組み、協力することが、直接自分で市場開拓する場合と比較して財政的に最も有効なオプションであることが多くあります。
オーストリアの貿易企業との協力により、国内外の製造者は以下のような多彩な利点を享受できます。
- 市場参入 / 市場開拓におけるリスク最小化
- 長年にわたる貿易ノウハウをリーズナブルに利用可能
- 市場間の距離と時差の克服
- 財務戦略と物流に関する知識とその利用
欧州の貿易専門家は、 www.foreign-trade.at （ドイツ語 / 英語） でお探しいただけます。
このウェブサイトは、以下のサービスを提供しています。
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