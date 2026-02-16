オーストリアは国土面積が 8 万 3.883 km²で、ヨーロッパの心臓部に位置し、以下の国々と国境を接しています。



ドイツ

チェコ

スロバキア

ハンガリー

スロベニア

イタリア

リヒテンシュタイン

スイス





またオーストリアは中央ヨーロッパ時間を採用しています。

特に人口が密集しているのは連邦首都ウィーン（203 万 人, 01.01.2025）と以下の州都です。

グラーツ（30 万 5.314人, 01.01.2025）

リンツ（21 万 3.557人, 01.01.2025）

ザルツブルク（15 万 7.659 人, 01.01.2025）。



オーストリアの最高峰は、ホーエ・タウエルンにある標高 3.798m のグロースグロックナー山です。

気候

夏期の平均気温はおよそ 20°C で、最高気温は 35°C ほどです。冬期には気温が –15°C まで下がることがありますが、平均すると -4°C ほどです。特に山間部では激しい積雪になることがあります。 降水量がもっとも多いのは 5 月と 6 月です。



河川・湖

ドナウ川は内陸の水路として重要な役割を果たしています。最大の湖はブルゲンラント州のノイジードラー湖です。この湖の総面積315km² のうち、約 77% はオーストリアに属し、残りはハンガリー領内にあります。アッター湖の面積は 46km²、トラウン湖の面積は 24km²です。ボーデン湖（総面積 536km²）も、その一部に当たる 24km² がオーストリア国内にあります。



原料

オーストリアで採掘される原料は次の通りです。

鉄鉱石

褐炭

石油および天然ガス

マグネサイト

石英砂

石膏

鉛鉱および亜鉛鉱

黒鉛およびカオリン





岩塩鉱業も重要な役割を担っています。そのほかの重要なオーストリア産の原料としては、木材が挙げられます。

