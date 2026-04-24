印刷媒体

オ－ストリアの経済関連日刊紙のうち、代表的なものは以下のとおりです（リンク先はすべてドイツ語）。



経済関連の主要な雑誌は以下のとおりです（リンク先はすべてドイツ語）。

主な出版社は、いずれも印刷版を発行しているほか、オンライン版の提供も行っています。

日刊紙のうち最高発行部数を誇るのは「Neue Kronen Zeitung」紙で、20.9%のシェアを 占めています。以下、 「Heute」紙、「Kleine Zeitung」、「Der Standard」紙、 「Österreich」紙、「Kurier」紙が続きます。







ラジオとテレビ

国営のオ－ストリア放送協会（ORF）によるラジオ放送局のほかにも、特に人口密集地には多くの民間ラジオ放送局があります。

ORFは6つのテレビチャンネル (ORF eins、ORF2、ORF III Kultur、ORF SPORT +、3sat、ORF 2 Europe)で全国放送を行っています。民間テレビ局のATV、PULS 4、ServusTVも全国放送されています。そのほか、ローカルのテレビ放送局がいくつか存在します。また、外国の国営 / 民間テレビ放送局の受信がオ－ストリアで普及しており、かなりのシェアを占めています。