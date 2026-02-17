フライト接続について

毎日国内・国際便の運行がある空港は次のとおりです。

空港へ / からの移動

シティ・エアポート・トレイン（CAT）が、市街中心部（ウィーン・ミッテ駅）～ウィーン空港間を結んでいます。 所要時間は 16 分です。

リムジンバスが、空港～西駅間と、空港～Kagran、空港～シュヴェーデンプラッツ間を運行しています。



エアポート・タクシーは、ウィーン・シュヴェヒャート空港で乗客を待機します。事前に予約をする必要がありますが、固定料金（荷物料込み）による運行で、送迎分の追加料金を払う必要はありません。

鉄道

ほぼすべての欧州諸国と鉄道で接続されています。

カートレイン（自動車を乗せる列車）の通常運行区間





自動車

オ－ストリアの道路交通法と交通標識は、その他の欧州諸国のものと大体同じです。 オ－ストリアでは、すべての高速道路に通行料金の支払い義務があります。オ－ストリアの集落外の道路では安全ベスト携行が義務付けられており、血中アルコール濃度限界値は 0.5mg に定められています。 また、シートベルトの着用が義務付けられています。

許容最高速度（交通標識に別の表示がされていない場合）：

市街地（地名標識間）：50 km/h

街道：100 km/h

アウトバーン：130 km/h





タクシー

大規模な都市のタクシーには、法律に従って検定されたタクシーメーターが付いています。運賃は、走行距離と時間の両方により課金されます。

船

ドナウ川では、さまざまな会社が多様な区間での運行を行っています。さらに、オ－ストリアの湖でもルート運行やクルーズツアーが行われています。

バス

Österreichische Postbus AGは、800の路線でオーストリア全土に約21,100のバス停を運行しています。ほとんどすべての観光地にバスでたどり着けます。

登山鉄道

オ－ストリアには約 3,000台のケーブルカーやチェアリフト、T バーリフトが稼働しています。