Acredia Versicherung AG
Tietoja
ACREDIA on 55 prosentin markkinaosuudella ja 29,9 miljardin euron kokonaisvastuulla Itävallan johtava luottovakuutusyhtiö, joka suojaa kotimaisia ja ulkomaisia saatavia. Se seuraa vakuutuksenottajille aiheutuvia riskejä ja kantaa vastuun silloin kun asiakas ei pysty maksamaan.
ACREDIA on 55 prosentin markkinaosuudella ja 29,9 miljardin euron kokonaisvastuulla Itävallan johtava luottovakuutusyhtiö, joka suojaa kotimaisia ja ulkomaisia saatavia. Se seuraa vakuutuksenottajille aiheutuvia riskejä ja kantaa vastuun silloin kun asiakas ei pysty maksamaan.
ACREDIA-konsernin liikevaihto on 89,1 ...
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Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
Acredia Versicherung AG
Drorygasse 1/1/1.3
1030 Wien
Itävalta
1030 Wien
Itävalta
Acredia Versicherung AG
Sackstrasse 27
8010 Graz
Itävalta
8010 Graz
Itävalta
Acredia Versicherung AG
Promenade 23
4020 Linz
Itävalta
4020 Linz
Itävalta
Acredia Versicherung AG
Brixner Straße 3
6020 Innsbruck
Itävalta
6020 Innsbruck
Itävalta