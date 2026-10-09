suomi
Seitennavigation
Inhalt

Acredia Versicherung AG

Tietoja
logo

ACREDIA on 55 prosentin markkinaosuudella ja 29,9 miljardin euron kokonaisvastuulla Itävallan johtava luottovakuutusyhtiö, joka suojaa kotimaisia ja ulkomaisia saatavia. Se seuraa vakuutuksenottajille aiheutuvia riskejä ja kantaa vastuun silloin kun asiakas ei pysty maksamaan.

ACREDIA-konsernin liikevaihto on 89,1 ...

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka