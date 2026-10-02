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Lukuja ja faktaa
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Yleiskatsaus
Lukuja ja faktaa
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Yleiskatsaus
Lukuja ja faktaa
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Yleiskatsaus
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Alge-Timing GmbH
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Sähkö / Elektroniikka / Mekatroniikka
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Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
Alge-Timing GmbH
Rotkreuzstraße 39
6890 Lustenau
Itävalta
+435577859660
+435577859664
office@alge-timing.com
http://www.alge-timing.com
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Kiinteistö / Kiinteistönjohto
Rakennustekniikka / Sisätilarakentaminen
Arkkitehtuuri
Liikenneinfrastruktuuri / Maa- ja vesirakentaminen
Talonrakennus / Rakennusmateriaalit
Kaupunkiteknologia
Energiatehokkuus / Green building
Luova teollisuus
Arkkitehtuuri
Huonekalut / Sisustus
Julkaisu / Media / Mainonta
Musiikki / Elokuva / Viihde
Muoti
Taide / Kulttuuri
Design
Energia / kestävä kehitys / luonnonvarat
Uusiutuvat energiat
Ympäristöteknologia
Maatalous
Metsä / Puuteollisuus
Energiateollisuus
Kaivostoiminta
Energiatehokkuus / Green building
Ruoka / vähittäiskauppa / kulutustavarat
Ikääntyvä sukupolvi
Viini / Olut / Vahvat alkoholijuomat
Luomuelintarvikkeet
Elintarvikkeet / Virvoitusjuomat
Urheilu / Vapaa-aika
Teollisuus / koneet / materiaalit
Sähkö / Elektroniikka / Mekatroniikka
Laitosrakentaminen / Älykäs teollisuus
Kemia / Muovit
Paperi / Pakkaus
Uudet materiaalit / Komposiitit
Metallit / Metallintyöstö
Mobility
Ajoneuvoteollisuus
Meriteollisuus
Raideliikenne
Ilmailu / Turvallisuus
Logistiikka
Palveluvienti
Pankit/Vakuutukset
Tekniikka
Koulutus
Turismi tietotaito & infrastruktuuri
Konsultointi
Matkailu Itävaltaan
Urheilu / Vapaa-aika
Teknologia
Telekommunikaatio
Laitosrakentaminen / Älykäs teollisuus
Ohjelmistot & IT
Ilmailu / Turvallisuus
Kaupunkiteknologia
Uudet materiaalit / Komposiitit
Terveys
Ikääntyvä sukupolvi
Life science & lääkkeet
Terveydenhuoltojärjestelmä & laitokset
Terveysteknologia & laboratoriovälineet