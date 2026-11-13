H+H SYSTEM GmbH
Tietoja
H+H SYSTEM tilanjakojärjestelmä jakaa selkeästi ja tilaa säästävästi lääkkeet, laboratoriotarvikkeet ja kaikenlaiset pienosat. Joustavat tilanjakajat ovat helposti sekä nopeasti liikuteltavissa ja mukautuvat heti tilantarpeeseen toisin kuin useat jäykät järjestelmät.
H+H SYSTEM tilanjakojärjestelmä jakaa selkeästi ja tilaa säästävästi lääkkeet, laboratoriotarvikkeet ja kaikenlaiset pienosat. Joustavat tilanjakajat ovat helposti sekä nopeasti liikuteltavissa ja mukautuvat heti tilantarpeeseen toisin kuin useat jäykät järjestelmät.
H+H toimittaa mittatilauksena asennusvalmiita ...
Näin voitte ottaa yhteyttä
Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Itävalta
5350 Strobl
Itävalta