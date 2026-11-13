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H+H SYSTEM GmbH

Tietoja
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H+H SYSTEM tilanjakojärjestelmä jakaa selkeästi ja tilaa säästävästi lääkkeet, laboratoriotarvikkeet ja kaikenlaiset pienosat. Joustavat tilanjakajat ovat helposti sekä nopeasti liikuteltavissa ja mukautuvat heti tilantarpeeseen toisin kuin useat jäykät järjestelmät.

H+H toimittaa mittatilauksena asennusvalmiita ...

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Itävalta
+436137217930
+4361372179314
sales@hhsystem.com
https://www.hhsystem.com
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